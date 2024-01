1&1 AG Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von 1& weist eine Dividendenrendite von 0,27 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,54 % in der Drahtlosen Telekommunikationsdienste-Branche. Aufgrund dieser Differenz von 5,27 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von 1& mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,2 bewertet, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen der Branche mit einem KGV von 34,6. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der 1&-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI der letzten 25 Tage (27,84) wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer abweichenden, aber insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von 1& wird auch durch soziale Plattformen bewertet, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen festgestellt wurden. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von 1& in Bezug auf Dividende, fundamentale Analyse, RSI und Stimmung als "Gut" eingestuft.

