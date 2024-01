1&1 AG Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Dividendenrendite von 1& beträgt derzeit 0,27 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich über positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen auch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 1& mit 18,56 EUR als positiv bewertet, da er mit +34,1 Prozent deutlich über dem GD200 (13,84 EUR) liegt. Auch der GD50 gibt mit einem Kurs von 17,5 EUR ein positives Signal, da der Abstand +6,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der 1&-Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die 1&-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (56,14 Punkte) als auch der RSI25 (39,15 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält das Wertpapier von 1& in den verschiedenen Analysen überwiegend positive oder neutrale Bewertungen, was auf eine stabile und solide Performance hindeutet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre 1&1 AG-Analyse vom 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...