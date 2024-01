1&1 AG Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Aktie 1& zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,15 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 18,34 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +39,47 Prozent liegt, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 16,66 EUR, was einen Abstand von +10,08 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung der sozialen Medien ergab 0 schlechte Signale und 4 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität von 1& nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt erhält 1& daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die letzten 7 Tage einen Wert von 32,43, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 37,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Damit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre 1&1 AG-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...