1&1 AG Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der 1&-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,23 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 18,38 EUR weicht daher um +29,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 17,88 EUR, was einer Abweichung von +2,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 1&-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für 1& ergibt eine Bewertung von "Neutral", sowohl für den RSI als auch den RSI25, was auf eine ausgeglichene Auf- und Abwärtsbewegung hinweist. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über 1& überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Vor allem positive Themen standen im Vordergrund, wodurch 1& auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält 1& eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -5,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" aufweist.

