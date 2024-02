1Stdibs.Com Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie der 1stdibs wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 1 Bewertung war 1 positiv und keine negativ. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die 1stdibs-Aktie liegt bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 70,94 Prozent darstellt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,68 USD. Die Analysten bewerten dies als positiv und kommen insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über 1stdibs in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über 1stdibs war höher als üblich und es war eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,68 USD lag, was einen Anstieg von 12,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 1stdibs-Aktie daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung rund um 1stdibs wurde auch auf sozialen Plattformen positiv bewertet. Die Kommentare und Themen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Stimmung rund um 1stdibs als "Gut" eingestuft.