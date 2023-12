1Stdibs.Com Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

In den letzten beiden Wochen wurde 1stdibs von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Es wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt 1stdibs insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 88,24 Prozent, was als "Gut"-Empfehlung von den Analysten betrachtet wird.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs von 4,25 USD als positiv bewertet, da er sich um +6,52 Prozent über dem GD200 (3,99 USD) befindet. Jedoch liegt der GD50 bei 4,32 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 1stdibs-Aktie zeigt einen Wert von 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 52,92, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für 1stdibs basierend auf der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.

