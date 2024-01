1Spatial Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei 1spatial wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen 1spatial geäußert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 1spatial beträgt derzeit 184,07 und liegt somit um 164 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 69. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von 1spatial liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,85 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. Dies führt zu einer Differenz von -22,85 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.