1Spatial Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der 1spatial-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,54 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,55 EUR, was einem Unterschied von +1,85 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 0,53 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,77 Prozent) liegt, erhält die 1spatial-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist 1spatial derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,84 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die 1spatial-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um 1spatial lassen sich über die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für 1spatial in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auf fundamental Basis beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 184,07 und liegt damit um 164 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 69. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb 1spatial auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.