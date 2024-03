1Spatial Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das IT-Unternehmen 1spatial wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 221, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als überdurchschnittlich hoch eingestuft wird. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität nur eine mittlere Aktivität aufwiesen. Daher wird die Stimmungslage als "Neutral" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der 1spatial-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dabei liegt der aktuelle Durchschnitt bei 0,56 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 EUR lag, was einer positiven Bewertung entspricht. Im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen zeigt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die 1spatial-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Abschließend wird die Dividendenpolitik des Unternehmens betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt. Daher erhält 1spatial eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Diese verschiedenen Bewertungen zeigen, dass die Aktie von 1spatial derzeit in unterschiedlichen Bereichen sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist, was Investoren dazu veranlassen könnte, ihre Anlageentscheidungen sorgfältig zu überdenken.