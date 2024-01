1Spatial Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse für die 1spatial-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,54 EUR lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,55 EUR, was einem Unterschied von +1,85 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,53 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +3,77 Prozent. Daher erhält die 1spatial-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating, insgesamt also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um 1spatial werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für 1spatial in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist 1spatial derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt (22,84%) liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die 1spatial-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der 1spatial-Aktie aktuell bei 184,07 liegt, was 164 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.