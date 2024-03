1Spatial Aktie: Ist das noch normal?

Die britische Firma 1spatial hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,27 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. In fundamentalen Aspekten wird 1spatial als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 221,64 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,91. Die Anleger-Stimmung ist jedoch positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren in sozialen Medien, was zu einer guten Einstufung führt. Technisch gesehen hat die Aktie die 200-Tage-Linie überschritten und liegt 18,75 Prozent darüber, was ebenfalls als positives Signal gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der verschiedenen Indikatoren als gut eingestuft.

