1Spatial Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es konnten keine negativen Diskussionen festgestellt werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 1spatial diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die 1spatial-Aktie liegt bei 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 50 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist 1spatial weder überkauft noch -verkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 1spatial.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei 1spatial aktuell 0, was eine negative Differenz von -22,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält 1spatial von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die 1spatial-Aktie beträgt 0,54 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,525 EUR auf ähnlichem Niveau, wodurch 1spatial eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit 0,52 EUR eine ähnliche Bewertung. In Summe wird 1spatial auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.