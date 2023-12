1Spatial Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Unternehmen 1spatial schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 22,88 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 22,88 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen über 1spatial in sozialen Medien geben ein klares Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 1spatial liegt bei einem Niveau von 20 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 1spatial-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,54 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,525 EUR, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Zusammenfassend erhält 1spatial eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite als auch auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.