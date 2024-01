1PM Industries Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die 1pm Industries-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 5,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Bewertung von 1pm Industries basiert auf dem kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage, der bei 50 Punkten liegt, und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 52 Punkten liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde 1pm Industries von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für 1pm Industries.

Insgesamt erhält 1pm Industries daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Dividendenpolitik, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.