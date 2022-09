1Box Self Storage - ein Unternehmen von Volta Global - erwirbt Kubox und Kubox Home Delivery und baut damit seine Führungsposition in den Niederlanden weiter aus

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) -Bahnbrechende Akquisition erweitert das 1Box-Portfolio auf 28 Self-Storage-Einrichtungen in den Niederlanden, mit Blick auf weiteres Wachstum1Box Self Storage, die niederländische Tochtergesellschaft der europäischen Selfstorage-Plattform 1Box Group von Volta Global, hat die Übernahme von Kubox, einem weiteren führenden Selfstorage-Betreiber in den Niederlanden, abgeschlossen. Mit dieser Übernahme erhöht sich das Portfolio von 1Box Self Storage auf insgesamt 28 operative Einrichtungen in den Niederlanden und festigt 1Box als führende Marke in der Branche.„Die Übernahme von Kubox ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für 1Box, der jahrelang vorbereitet wurde", sagte Jeff Evans, Präsident von Volta Global und der 1Box Group. „1Box verfügt nun über eine landesweite Abdeckung des Selfstorage-Marktes und eine strategische Kernpräsenz im Schlüsselmarkt Rotterdam sowie über die Infrastruktur für Home Delivery oder Storage-as-a-Service, die wir in den kommenden Monaten den aktuellen und zukünftigen 1Box-Kunden zur Verfügung stellen wollen."Die Übernahme von Kubox fällt mit den Fortschritten von Volta Global bei der Konsolidierung des fragmentierten und wachstumsstarken europäischen Selfstorage-Marktes zusammen, nachdem das Unternehmen bereits über umfangreiche Erfahrungen als Eigentümer und Betreiber von Selfstorage-Anlagen in den Vereinigten Staaten sowie in anderen Immobilienklassen verfügt. Neben der Übernahme von Kubox hat Volta Global in jüngster Zeit neue Unternehmen in Frankreich und Italien erworben und sich damit als einer von nur einer Handvoll paneuropäischer Selfstorage-Betreiber etabliert.„Marko Dimitrijevic, Vorsitzender von Volta Global, kommentierte: Wir danken allen an dieser Übernahme beteiligten Parteien und insbesondere unseren niederländischen Teammitgliedern. Wir sind stolz darauf, unsere Selfstorage-Dienste auf immer mehr Märkten in den Niederlanden anbieten zu können, und freuen uns sehr über die Entwicklung unseres europäischen Portfolios. Die europäische Selfstorage-Branche zeichnet sich durch viele der gleichen Eigenschaften aus, die Selfstorage zu einer sehr praktischen Lösung für so viele US-Haushalte und zu einer sehr begehrten Anlageklasse in den Vereinigten Staaten gemacht haben. "Transaction AdvisorsTaylorWessing Amsterdam war bei dieser Transaktion als externer Rechtsberater für 1Box tätig.Der Verkäufer wurde von JBR vertreten.Über die 1Box-Gruppedie 1Box Group ist ein europaweit tätiger Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Selfstorage-Anlagen der institutionellen Klasse. Die Gruppe besitzt und betreibt derzeit über 30 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 800.000 Quadratmetern und über 10.000 Einheiten in den Niederlanden, Frankreich und Italien.www.1boxgroup.comÜber Volta GlobalVolta Global ist ein weltweit tätiger Immobilienentwickler, -betreiber und -investor mit Sitz in Miami, Florida. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereiche Selfstorage, Gastgewerbe, Mehrfamilienhäuser und private Kredite in den USA und Europa. Volta Global arbeitet mit einer permanenten Kapitalbasis, die es dem Unternehmen ermöglicht, geduldig, flexibel und langfristig orientiert zu sein, wenn es um Investitionsmöglichkeiten, Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften geht.www.voltaglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1903622/1Box_tilburg_27.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654135-1&h=1854448869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654135-1%26h%3D581336699%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1903622%252F1Box_tilburg_27.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1903622%252F1Box_tilburg_27.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1903622%2F1Box_tilburg_27.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903623/Tilburg_replacement.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654135-1&h=1503884247&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654135-1%26h%3D2884349486%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1903623%252FTilburg_replacement.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1903623%252FTilburg_replacement.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1903623%2FTilburg_replacement.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/1box-self-storage---ein-unternehmen-von-volta-global---erwirbt-kubox-und-kubox-home-delivery-und-baut-damit-seine-fuhrungsposition-in-den-niederlanden-weiter-aus-301631628.htmlPressekontakt:Nadya Davis,ndavis@voltaglobal.com,305-428-6500Original-Content von: VOLTA GLOBAL, übermittelt durch news aktuell