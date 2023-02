19 % Umsatzwachstum! Ist diese wachstumsstarke Konsumgüter-Aktie jetzt kaufenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Viele Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich wachsen maximal mit einstelligen Raten – schließlich steigt die Nachfrage nach Waschmittel, Ketchup oder Zahnpasta kaum an. Anders sieht es bei dem größten Kosmetikunternehmen der Welt L’Oréal (WKN: 853888) aus. Der französische Konzern profitiert von einem langfristigen Trend und überzeugt regelmäßig mit starken Wachstumsraten. So auch im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr. Wir schauen auf die aktuellen Zahlen und darauf, ob die Aktie nun attraktiv ist.

Das Geschäftsjahr 2022

L’Oréal steigerte den Umsatz im Jahr 2022 um 19 %. Bereinigt um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte betrug das Wachstum immer noch 11 %. Dieses schöne Wachstum wurde von allen Segmenten und allen Regionen (auch von China) getragen. Besonders der Bereich Active Cosmetics (Dermokosmetik) entwickelte sich mit einem Umsatzplus von 31 % stark.

Auch die Profitabilität erhöhte sich auf eine operative Marge von 19,5 %. Der Gewinn pro Aktie stieg entsprechend stärker als der Umsatz – um 28 %. Die Dividende soll als Konsequenz um 25 % erhöht werden, womit die Dividendenrendite bei 1,6 % läge (Stand aller Angaben: 10.02.23).

Langfristige Entwicklung

Mit diesem erfolgreichen Geschäftsjahr setzt L’Oréal seine langfristige Wachstumsgeschichte fort. Der Konzern profitiert von einem stetig wachsenden Markt für Kosmetika und Pflegeprodukte und wächst kontinuierlich stärker als der Gesamtmarkt. Im Zuge der Coronapandemie fielen Umsatz und Gewinn leicht, kennen ansonsten aber nur eine Richtung.

in Euro 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Umsatz (Mrd.) 26,0 26,9 29,9 28,0 32,3 38,3 Gewinn je Aktie 6,7 7,1 7,7 7,3 8,8 11,3 Dividende je Aktie 3,6 3,9 3,9 4,0 4,8 6,0

Quelle: Investor Relations L’Oréal

Blick nach vorne

Ich gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Denn der Beauty-Markt wächst weiter. Immer mehr Menschen pflegen ihren Körper, besonders die wachsende Mittelschicht in Schwellenländern und Männer tragen zu dem Wachstum bei. Auch in Krisen sparen die meisten Menschen nicht an ihrer Körperpflege.

L’Oréal scheint mir gut positioniert, auf diesem wachsenden Markt weiter Marktanteile zu gewinnen. Denn der Konzern verfügt mit starken Marken wie Garnier, Essie, Lancôme, Kérastase und Vichy über Alleinstellungsmerkmale. Darüber hinaus empfinde ich das Unternehmen als innovativ – so wird zum Beispiel verstärkt in den Bereich Beauty Tech investiert und das Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben.

Weiterhin werden regelmäßig kleinere interessante Wettbewerber übernommen – zuletzt zum Beispiel verstärkt aus dem Bereich Naturkosmetik. Auch im Bereich Onlinehandel entwickelt sich L’Oréal kontinuierlich weiter – 28 % der Umsätze wurden im abgelaufenen Jahr schon online erzielt.

Mein Fazit

L’Oréal ist in meinen Augen ein absolutes Qualitätsunternehmen. Ich gehe von einem anhaltend starken Wachstum mit knapp zweistelligen Raten beim Gewinn aus. Gemessen daran finde ich das KGV von 33 jedoch aktuell etwas zu hoch. Ich werde meine Aktien halten, ein Einstieg drängt sich für mich beim aktuellen Kurs jedoch nicht auf.

