195 Anträge zur Rehabilitierung homosexueller Soldaten eingegangen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminierte oder degradierte Bundeswehrangehörige rehabilitiert und finanziell entschädigt werden können, sind im Verteidigungsministerium 195 entsprechende Anträge eingegangen. Diese Zahl nannte eine Sprecherin dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Es seien "80 Prozent der Anträge positiv beschieden" worden, das Gesetz habe "großen Anklang gefunden" und könne als Erfolg bewertet werden.

"Viele Betroffene haben das Angebot einer Aussöhnung mit der Bundeswehr annehmen können." Zum 40. Jahrestag des Bekanntwerdens der sogenannten Kießling-Affäre am 5. Januar 1984 - damals war der Vier-Sterne-General Günter Kießling allein aufgrund seiner angeblichen Homosexualität aus dem Dienst entfernt worden - sagte Sven Bähning, der Bundesvorsitzende des Vereins Queer-BW, dass zwar "strukturelle Nachteile immer weiter abgebaut" worden seien, der Interessenvertretung schwuler, lesbischer oder transgeschlechtlicher Bundeswehrangehöriger aber weiterhin viele persönliche Klagen zu Ohren kämen. "Im vergangenen Jahr hat unser Verein in einer niedrigen dreistelligen Zahl von Fällen geholfen", so Bäring. "Das Klima gegenüber queeren Menschen wird rauer, das kommt auch in der Bundeswehr als Spiegelbild der Gesellschaft an." Er hofft zudem darauf, dass es in der Bundeswehr auch bald einen Fall Thomas Hitzlsperger geben könnte - dass sich also ähnlich wie 2014 der frühere Fußball-Nationalspieler auch ein ranghohes Mitglied der Truppe öffentlich bekennt. "Die Bundeswehr hat aktuell etwa 200 Generale und Admirale - kein einziger ist als homo- oder bisexuell geoutet", stellte Bäring fest. "Persönlich halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass alle Generale und Admirale heterosexuell sind, für unrealistisch gering. Vielmehr glaube ich, dass niemand der oder die Erste sein möchte." Wie im Fußball stelle sich die Frage, ob man noch als der Mensch gesehen werde, der man ist, oder ob man nur noch auf sein Outing reduziert werde. Der Begriff "queer" kann als Überbegriff für Menschen verwendet werden, die sich nicht als heterosexuell oder cisgeschlechtlich identifizieren.

