1957 Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die aktuelle Dividendenrendite von 1957 & Hospitality beträgt 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 % im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von 6,24 Prozentpunkten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für 1957 & Hospitality ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gesehen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1957 & Hospitality beträgt 172, was im Vergleich zu einem Durchschnitt von 31 in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 1957 & Hospitality derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -18,52 % über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,27 HKD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 0,21 HKD in den vergangenen 50 Tagen entspricht hingegen einer Abweichung von +4,76 %, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für 1957 & Hospitality eine neutrale Anleger-Stimmung, eine überbewertete fundamentalen Gesichtspunkten und eine technische Einstufung als "Schlecht" und "Neutral".