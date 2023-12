1957 Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Dividendenrendite von 1957 & Hospitality liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,26 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 1957 & Hospitality-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,28 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,199 HKD liegt, was einer Abweichung von -28,93 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,22 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,55 Prozent Abweichung), was dazu führt, dass die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte 1957 & Hospitality in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,14 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,66 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -44,8 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,22 Prozent, wobei 1957 & Hospitality 52,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um 1957 & Hospitality diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.