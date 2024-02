1957 Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die 1957 & Hospitality Aktie wird derzeit mit einer negativen Dividendenpolitik bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was eine negative Differenz von -6,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Hotels Restaurants und Freizeit" bedeutet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird das Wertpapier ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 82,14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist.

Die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die 1957 & Hospitality Aktie, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch auf das Sentiment und den Buzz im Internet.