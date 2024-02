1957 Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) von 1957 & Hospitality zeigt aktuell einen Kurs von 0,25 HKD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,2 HKD gehandelt wird, was einem Abstand von -20 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,21 HKD, was einer Differenz von -4,76 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In fundamentalen Aspekten wird 1957 & Hospitality im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 172,33, was einen Abstand von 472 Prozent zum Branchen-KGV von 30,14 bedeutet. Aus diesem Grund wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 1957 & Hospitality 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für 1957 & Hospitality gemessen. Somit wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.