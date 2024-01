1957 Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von 1957 & Hospitality. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der 1957 & Hospitality-Aktie um 19,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage hingegen ergibt sich nur eine geringfügige Abweichung von +3,81 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1957 & Hospitality bei 172,33, was über dem Branchendurchschnitt von 31,69 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche zeigt sich, dass die Rendite von 1957 & Hospitality um 37,71 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite mit 31,37 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.