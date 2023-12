1933 Industries Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die 1933 Industries-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage 66, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage beträgt 60, ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was als "Gut" bewertet wird. Auch die Diskussionen rund um die Aktie haben zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Das Anleger-Sentiment insgesamt wird jedoch als "Schlecht" bewertet, da hauptsächlich negative Meinungen geäußert wurden und negative Themen im Vordergrund standen.