1911 Gold Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für 1911 Gold jedoch deutlich eingetrübt, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für 1911 Gold in den letzten vier Wochen, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers eine Aussage darüber zu treffen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die 1911 Gold-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit vergeben wir ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist 1911 Gold weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 1911 Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -18,75 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist, wodurch das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -7,14 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 1911 Gold, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.