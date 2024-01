1911 Gold Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für 1911 Gold betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass 1911 Gold derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,56 ebenfalls an, dass 1911 Gold weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen auf sozialen Medien ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um 1911 Gold. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb wir dieses Kriterium mit "Neutral" bewerten. Auch die Stärke der Diskussion ergibt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die 1911 Gold-Aktie derzeit im kurzfristigen Aufwärtstrend befindet, während der längerfristige Trend negativ ist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,09 CAD, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,07 CAD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird 1911 Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.