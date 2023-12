1911 Gold Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf 1911 Gold ist in den Foren und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei 1911 Gold ergab die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und es eine "Neutral"-Einschätzung gibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei 1911 Gold liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der 1911 Gold von 0,06 CAD eine Entfernung von -40 Prozent vom GD200 (0,1 CAD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,08 CAD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -25 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der 1911 Gold-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.