1911 Gold Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an drei Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit hat sich jedoch das Gespräch der Anleger verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen 1911 Gold konzentriert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral", was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Allerdings hat sich die Stimmung für 1911 Gold in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie von uns eine "schlechte" Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit 1911 Gold gezeigt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Grundlage als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die 1911 Gold-Aktie, zeigt sich ein aktueller Wert von 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher von uns ein "schlechtes" Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist 1911 Gold weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit auch ein "schlechtes" Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 1911 Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -18,75 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auch für die einfache Charttechnik ein "schlechtes" Rating.