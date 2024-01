1911 Gold Aktie: So schnell kann es gehen

Die Diskussionen rund um 1911 Gold auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Aktuell überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, die Aktie von 1911 Gold sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ist die 1911 Gold mit einem Kurs von 0,08 CAD inzwischen +14,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -11,11 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) der 1911 Gold liegt bei 50, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und auch hier bewegt sich der RSI für die 1911 Gold bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich zur technischen Analyse liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.