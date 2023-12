1911 Gold Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Anleger-Stimmung bei 1911 Gold in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertungskomponente für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen besonders stark hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für 1911 Gold wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass 1911 Gold überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,56, was darauf hindeutet, dass 1911 Gold weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Bei 1911 Gold ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Sentiment und Buzz-Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,06 CAD, der 40 Prozent vom GD200 (0,1 CAD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,08 CAD, was zu einem Abstand von -25 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der 1911 Gold-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

