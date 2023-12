18 Goldman Sachs Aktien-Kaufideen aus dem Einzelhandel für 2024

Für Goldman könnte 2024 nicht nur ein ideales Jahr für Aktien werden, sondern auch Jahr, in dem der Einzelhandelssektor einige Gewinner und Verlierer hervorbringt. Das sind die Kaufideen der Experten der Investmentbank für diesen Bereich:

2024 soll ein großartiges Jahr für die Aktienmärkte werden, meinen zumindest die Analysten des Bankhauses Goldman Sachs. In einer kürzlichen Prognose hob ein Team von Experten das Kursziel des S&P500 für 2024 auf 5.100 Punkte, was einer Rendite des Marktes von 7,6% im kommenden Jahr entsprechen würde.

Goldman ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.