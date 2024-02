1895 of WisconsinBancorp Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die technische Analyse von 1895 Of Wisconsin-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,8 USD liegt, was einer Abweichung von +10,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,34 USD liegt über dem letzten Schlusskurs um +6,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die 1895 Of Wisconsin-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Themen zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt positiv ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die 1895 Of Wisconsin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die 1895 Of Wisconsin-Aktie also "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen basierend auf verschiedenen Analyseindikatoren.

