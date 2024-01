1895 of WisconsinBancorp Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der 1895 Of Wisconsin-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,99 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,27 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 6,46 USD, was einen Abstand von +8,2 Prozent bedeutet und die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 1895 Of Wisconsin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,75 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (36,16 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge und wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.