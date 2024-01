1895 of WisconsinBancorp Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für 1895 Of Wisconsin herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 31,03 Punkten, was darauf hinweist, dass 1895 Of Wisconsin weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass 1895 Of Wisconsin überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über 1895 Of Wisconsin eher neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die jüngsten Themen, für die sich Anleger interessieren, sind ebenfalls weder besonders positiv noch negativ. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der 1895 Of Wisconsin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Durchschnittswert von 7,07 USD. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 7,16 USD (+1,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 6,49 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+10,32 Prozent) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei 1895 Of Wisconsin wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.