1895 of WisconsinBancorp Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei 1895 Of Wisconsin keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für 1895 Of Wisconsin beträgt derzeit 9,09 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird 1895 Of Wisconsin in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 7,09 USD, während der Aktienkurs bei 7,08 USD liegt, was einer Abweichung von -0,14 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 6,45 USD, was einer Abweichung von +9,77 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt wird 1895 Of Wisconsin daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu 1895 Of Wisconsin neutral waren, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus, dass 1895 Of Wisconsin in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" bewertet werden muss.