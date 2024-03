1895 of WisconsinBancorp Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der gleitende Durchschnittskurs der 1895 Of Wisconsin-Aktie beträgt 7,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,86 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,52 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,5 USD, was einen Abstand von -8,53 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Hinblick auf die weichen Faktoren wie das Sentiment und den Buzz in der Kommunikation im Netz zeigt sich ein durchschnittliches Aktivitätsniveau. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung lassen auf eine "Neutral"-Einschätzung schließen. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 75,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für 1895 Of Wisconsin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert an. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von 1895 Of Wisconsin bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.