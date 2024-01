1844 Resources Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die 1844 Resources Inc-Aktie liegt der RSI bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung. Somit lautet das Gesamtrating für die Aktie "Neutral".

Die technische Analyse der 1844 Resources Inc-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 CAD, was einer negativen Veränderung von 33,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 CAD führt zu einer neutralen Bewertung im Rahmen der Charttechnik. Insgesamt erhält die 1844 Resources Inc-Aktie somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur 1844 Resources Inc veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die 1844 Resources Inc-Aktie wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die 1844 Resources Inc-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien.