180 Life Sciences-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der 180 Life Sciences-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,62 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,191 USD, was einem Unterschied von -69,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von -4,5 Prozent eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 180 Life Sciences-Aktie liegt bei 60,42, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 52,46 und unterstützt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz auf. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt sich für 180 Life Sciences daher eine "Schlecht"-Einstufung im Bereich Sentiment und Buzz.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die 180 Life Sciences-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung, das Sentiment und der Buzz führen zu einer "Schlecht"-Einstufung, während die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung zeigt.