17 Education Technology Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich 17 Education & war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Allerdings waren die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 17 Education &-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen überkauft war, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage um 58,65 Prozent ab, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird 17 Education & daher in verschiedenen Kategorien mit einer schlechten Bewertung eingestuft.