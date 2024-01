17 Education Technology Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der 17 Education & Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor herangezogen wurden. In diesen Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der 17 Education &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,98 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -53,85 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer Abweichung des letzten Schlusskurses von -24,43 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von 17 Education & liegt aktuell bei 21,93 Punkten, was zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 58,56, was auf einen neutralen Zustand hinweist und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die 17 Education &-Aktie führt.