17 Education Technology Aktie: Eine klare Abfuhr!

Anleger und Marktteilnehmer haben in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie von 17 Education & diskutiert. Die Stimmung war an sieben Tagen vor allem positiv und an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger weiterhin hauptsächlich an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 17 Education & aktuell überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 72,99. Auf Basis dieses Signals wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung auf Basis des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 4,38 USD für die Aktie von 17 Education &. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,5 USD, was einem Unterschied von -65,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,88 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs (-47,92 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von 17 Education & daher eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über 17 Education & in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über 17 Education & unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.