17,4 Mrd. Euro Marktkapitalisierung, KUV unter 2: Die Top-Streaming-Aktie zum fairen Preis

17,4 Mrd. Euro Marktkapitalisierung und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von nicht einmal 2 bei einer Top-Streaming-Aktie? Das klingt nach einer fairen Bewertung. Und in der Tat ist dieser Gesamtmix jetzt möglich, auch der Growth-Korrektur sei Dank.

Im Endeffekt ist es die Spotify-Aktie (WKN: A2JEGN), die dieses Paket mitbringt. Blicken wir auf die Details und warum sich ein näherer Blick bei dieser Streaming-Aktie durchaus lohnen könnte.

Spotify: 17,4 Mrd. Euro Marktkapitalisierung, KUV < 2!

Ja, Spotify besitzt derzeit 17,4 Mrd. Euro und eine KUV von unter 2. Wenn wir in das Zahlenwerk für das zweite Jahresviertel schauen, so erkennen wir einen Umsatz von zuletzt sogar 2,8 Mrd. Euro. Hochgerechnet auf ein Gesamtjahr läge der Jahresumsatz damit sogar bei über 11 Mrd. Euro. Ein geringes Bewertungsmaß? Na ja, es kommt natürlich auch auf das Wachstum an.

Spotify lieferte zuletzt als Streaming-Aktie mit einem inzwischen umsatzseitig „reiferen“ Geschäftsmodell trotzdem noch ein Umsatzwachstum von 23 % im Jahresvergleich. Auch die Nutzerbasis ist mit 433 Mio. Abonnenten sehr groß, wobei sie sich in 188 Mio. zahlungsbereiten Mitgliedern und 256 Mio. werbefinanzierten Accounts wiederfinden. Trotzdem ist das Ökosystem inzwischen ebenfalls reifer.

Eine Baustelle der Spotify-Aktie ist trotz KUV von weniger als 2 die Profitabilität. Mit einem Nettoergebnis, das eher um den Break-Even herumdümpelt, fragen sich die Investoren bei einem Umsatz von über 10 Mrd. Euro, wann es eine profitable Basis geben kann. Deshalb vermutlich auch die geringe Marktkapitalisierung von 17,4 Mrd. Euro. Sowohl mit Podcasts als auch mit Zusatzverkäufen und mehr Künstlerbindung, aber auch mit dem einfachen Skalieren des Geschäftsmodells kann ein höheres Nettoergebnis möglich sein.

Spotify ist für mich daher eine günstige Streaming-Aktie, die zwar etabliert ist, jedoch trotzdem noch viel Potenzial sieht. Das visionäre Management rechnet sogar mit einem Umsatzpotenzial von 100 Mrd. US-Dollar in den kommenden ca. neun Jahren. Gelingt diese Prognose, so dürfte die heutige Bewertung sowohl mit Blick auf das KUV als auch die Marktkapitalisierung viel zu gering sein.

Chance!

Die Spotify-Aktie ist für mich daher eine Chance. Vor allem bei dem KUV von unter 2 und der Marktkapitalisierung von ca. 17,4 Mrd. Euro. Natürlich gibt es Risiken. Konkurrenten zum Beispiel. Oder auch dass das Skalieren nicht so gelingt, wie sich die Investoren das erhoffen. Wenn ich die Chancen oder Risiken jedoch abwäge, so sehe ich langfristig orientiert eine Top-Streaming-Aktie, bei der ich gerne investiert bin.

Vincent besitzt Aktien von Spotify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Spotify.

