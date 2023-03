16 % weniger Uhren im Jahr 2021 hergestellt als zehn Jahre zuvor

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

WIESBADEN (ots) -"Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?" - am Wochenende ist es wieder so weit, auch wenn immer weniger an der Uhr gedreht werden muss. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Uhrumstellung am 26. März mitteilt, wurden hierzulande im Jahr 2021 rund 385 200 Uhren im Wert von 287,0 Millionen Euro produziert. Das waren 16,3 % weniger als zehn Jahre zuvor. Im Jahr 2011 wurden noch 460 500 Uhren im Wert von 275,1 Millionen Euro hergestellt. Erfasst sind hier Armbanduhren, Wanduhren, Kuckucksuhren oder der Wecker - ob mit Zeiger oder mit digitaler Anzeige. Produktionszuwächse gab es bei Wanduhren (ohne Kuckucksuhren). Deren Produktionsmenge stieg von 2011 bis 2021 um 46,3 % auf 44 000 Stück. Die Produktion von Kuckucksuhren (-56,4 %) und Armbanduhren (-54,0 %) hat sich dagegen im Zehnjahresvergleich mehr als halbiert. 2021 wurden in Deutschland 24 500 Kuckucksuhren und 129 000 Armbanduhren produziert.Rund 400 Menschen lernen das UhrmacherhandwerkZwar werden in Deutschland weniger Uhren produziert als noch vor zehn Jahren, trotzdem müssen die Uhren repariert und gewartet werden. Im Jahr 2021 befanden sich rund 200 Auszubildende in einer dualen Ausbildung zum Uhrmacher bzw. zur Uhrmacherin. Der Anteil der männlichen Auszubildenden lag bei rund drei Viertel (74 %). Zudem machten im Jahr 2021 insgesamt rund 200 Schülerinnen und Schüler eine vollzeitschulische Ausbildung zum Uhrmacher bzw. zur Uhrmacherin an einer Berufsfachschule (Männeranteil rund 72 %).Methodische HinweiseDie Daten zur Produktion von Uhren beziehen sich auf die GP-Positionen GP19-265211000 - Armbanduhren, Taschen- u.ä. Uhren, aus Edelmetall, GP19-265212000 - Andere Armband-, Taschenuhren, auch mit Stoppeinrichtung, GP19-265214001 - Wanduhren (ohne Kuckucksuhren), GP19-265214002 - Kuckucksuhren (nicht elektrisch betrieben), GP19-265214009 - Andere Uhren, a.n.g. aus der Vierteljährlichen Produktionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe.In dieser Auswertung nicht enthalten sind Uhren für Fahrzeuge zum Beispiel für das Armaturenbrett und Uhren am Smartphone oder Tablet.Der Wert der zum Absatz bestimmten Produktion wird unter Zugrundelegung des im Berichtszeitraum erzielten oder zum Zeitpunkt des Absatzes erzielbaren Verkaufspreises ab Werk berechnet (Verkaufswert). Der Verkaufswert enthält auch die Kosten der Verpackung, auch wenn sie gesondert in Rechnung gestellt wird. Nicht einbezogen sind dagegen die in Rechnung gestellte Umsatz- und Verbrauchssteuer und gesondert in Rechnung gestellte Frachtkosten und Rabatte.Weitere Informationen:Detaillierte Informationen zur Vierteljährlichen Produktionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe finden Sie in unserem Qualitätsbericht.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell