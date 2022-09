Langenfeld (ots) -Am 20. und 21. September 2022 findet das Schaden-Highlight des Jahres statt. Über 100 führende Anbieter der Versicherungswirtschaft werden bei dem Messekongress "Schadenmanagement und Assistance" in Leipzig vertreten sein. So auch PropertyExpert, die Langenfelder Techcompany für die Abwicklung von Gebäudeschäden in der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft.Der 20. und 21. September stehen im Fokus des 'Schadenmanagements und der Assistance'. Im Congress Center Leipzig (CCL) tauschen sich Versicherer und Dienstleister der Haftpflicht-, Sach-, KFZ- und Unfallversicherungsbranche zu Neuerungen und innovativen Lösungen aus. Entlang der Themengebiete: "Digitalisierung", "künstliche Intelligenz" und "Nachhaltigkeit" werden Einblicke in die neuesten Entwicklungen gewährt.Seit über 15 Jahren gilt der Messekongress als eines der wichtigsten Branchentreffen der Versicherungswirtschaft und bietet allen Expert_innen die Möglichkeit des Austausches über Fachthemen und zusätzlich die Option, Anreize und Impulse neuer Produkte und Lösungen aufzunehmen.PropertyExpert lädt Sie zu zwei Fachvorträgen gemeinsam mit ihren Praxispartnern ein:20. September: "Effizienter durch automatisierte Belegprüfung- Der AiCheck im Live-Betrieb"Erhalten Sie am 20. September exklusive Einblicke in PropertyExperts prädiktive Lösung, den "AiCheck". Von 12:20 Uhr bis 12:50 Uhr präsentieren Dirk Heyde, Schadenleiter Berlin der ERGO Versicherung und Frank Feist, Geschäftsführer PropertyExpert im "Roten Saal" die Implementierung und die ersten Ergebnisse des "AiChecks" im Live-Betrieb.Seit 2012 prüft PropertyExpert erfolgreich die Angemessenheit von Angeboten und Rechnungen zur Wiederherstellung von Gebäudeschäden im Auftrag der Versicherungen. Durch den AiCheck können gelernte Schadendaten aus der Vergangenheit nun für automatisierte, sekundenschnelle Entscheidungen in der Gegenwart genutzt und die Schadenabwicklung erheblich beschleunigt werden.21. September: "Update Partnernetzwerk 3.0- Connecten Sie sich jetzt"Gemeinsam mit der LVM-Versicherung präsentiert PropertyExpert an Tag 2 im Bereich 'Sach- und Haftpflichtversicherung' im "Roten Saal" von 12:20 Uhr bis 12:50 Uhr das neu entwickelte Schadenportal unter dem Titel: "Update Partnernetzwerk 3.0- Connecten Sie sich jetzt".Das Schadenportal optimiert einerseits den Informationsfluss zwischen allen beteiligten Instanzen und bietet andererseits die Möglichkeit eines sicheren und strukturierten Datenaustausches. Der Austausch strukturierter Daten schafft die optimierte Datenbasis und ermöglicht automatisierte Folge- und Dunkelverarbeitungsprozesse. Das Portal fungiert als Schnittstelle zwischen LVM und den Handwerkspartnern über PropertyExpert.Im Vortrag gewähren Andreas Rupe, Spezialist Schadenmanagement Sachversicherung LVM und Fabian Kampfmann, Key Account Manager von PropertyExpert spannende Einblicke in die Entwicklung und die Funktionen des Schadenportals.Bei Fragen und Anregungen zu den Fachvorträgen sowie zu PropertyExperts Lösungen steht Ihnen die PX-Crew am Stand 25 auf der Ebene +1 gern zur Verfügung. Das PropertyExpert Team freut sich auf zwei spannende Tage zum Fokusthema "Aus Schäden klug werden".Mehr Informationen über den Kongress am 20. Und 21. September 2022:https://www.versicherungsforen.net/messekongress-schadenmanagement-assistanceVortrag am 20. September: Fachforum Sach-/Haftpflichtversicherung: Effizienter durch automatisierte Belegprüfung- Der AiCheck im Live-BetriebDirk Heyde, Schadenleiter ERGO Berlin und Frank Feist, Geschäftsführer PropertyExpertSaal Rot, 12:20 Uhr bis 12:50 UhrVortrag am 21. September Fachforum Sach-/Haftpflichtversicherung: Update Partnernetzwerk 3.0- Connecten Sie sich jetztAndreas Rupe, Spezialist Schadenmanagement Sachversicherung LVM Versicherung und Fabian Kampfmann, Key Account Manager PropertyExpert GmbHSaal Rot, 12:20 Uhr bis 12:50 UhrSie können sich sicher sein! Informationen über das Hygienekonzept:Tägliche Testung aller Gäste im Testcenter vor Ort.Mehr Informationen über PropertyExpert. Besuchen Sie uns auch auf LinkedIn.https://propertyexpert.de/https://www.linkedin.com/company/propertyexpert-gmbh/mycompany/?viewAsMember=truePersönliche Termine auf dem Kongress:Kommen Sie gern zur Vereinbarung persönlicher Termine auf dem Kongress auf unser PropertyExpert-Team zu. Ihre Ansprechpartner sind:Frank FeistGeschäftsführer PropertyExpertE-Mail: f.feist@propertyexpert.deMobil: +49 (0) 172 - 8146829Fon: +49 (0) 2173 - 3286070Kitty SmitKey Account ManagerinE-Mail: k.smit@propertyexpert.deMobil: +49 (0) 1578 - 3924826Fon: +49 (0) 21733286 - 204Fabian KampfmannKey Account ManagerE-Mail: f.kampfmann@propertyexpert.deMobil: +49 (0) 1702246702Fon: +49 (0) 21733286 - 200Dennis KelputKey Account ManagerE-Mail: d.kelput@propertyexpert.deFon: +49 (0) 27133286 - 206Ferdinand von KlockeHead of Business Unit Real EstateE-Mail: f.klocke@propertyexpert.deFon.: +49 (0) 21733286 - 197Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise. Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden. Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.