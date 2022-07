Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Das 14. Straits Forum wurde am 12. Juli in der ostchinesischen Provinz Fujian eröffnet. Der Hauptveranstaltungsort war Xiamen, und die Plenarsitzung fand am 13. statt.Am Vortag der Eröffnung ermutigte Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, die jungen Menschen jenseits der Taiwanstraße, gemeinsam nach dem chinesischen Traum der nationalen Verjüngung zu streben.In diesem Jahr stand das Straits Forum unter dem Motto „Förderung des Austauschs zwischen den Menschen und Vertiefung der integrierten Entwicklung". Es kombinierte Online- und Vor-Ort-Veranstaltungen und organisierte allgemeine Sitzungen und Breakout-Sitzungen. 43 Veranstaltungen zu den vier Hauptthemen Jugendaustausch, Austausch an der Basis, Kulturaustausch und Wirtschaftsaustausch wurden organisiert. Nach Angaben des Organisationskomitees für das Straits Forum fanden 12 Veranstaltungen auf Bezirks- und Stadtebene statt, und rund 2.000 Gäste aus Taiwan besuchten das Forum vor Ort.Das Straits Forum wird von den Landsleuten auf beiden Seiten der Meerenge weithin als „Forum für das einfache Volk" angesehen. Es hat eine Brücke gebaut, die das Herz zwischen den Landsleuten auf der anderen Seite der Meerenge verbindet, und einen Weg geebnet, von dem alle profitieren. Dieses Forum wird sich weiterhin auf die Basis und die Jugend konzentrieren und ihren Interessen dienen, indem es sich mit den taiwanesischen Landsleuten zusammentut, um die traditionelle chinesische Kultur fortzuführen, die Initiative zu ergreifen, um Entwicklungsmöglichkeiten mit den taiwanesischen Landsleuten zu teilen und die integrierte Entwicklung des wirtschaftlichen Fortschritts und des sozialen Wohlstands auf beiden Seiten der Meerenge voranzutreiben.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425330Bildunterschrift: Das 14. Straits Forum fand in Fujian, China, stattFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1859201/14th_Straits_Forum.jpgPressekontakt:Mr. Lin,Tel: +86-10-63074558.Original-Content von: Office of the Straits Forum Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell