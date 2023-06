Macao (ots/PRNewswire) -Das 14. Internationale Forum für Infrastrukturinvestitionen und Bauwesen („IIICF" oder „das Forum"), das gemeinsam von der China International Contractors Association und dem Macao Trade and Investment Promotion Institute veranstaltet wird, begann am 1. Juni in Macao. Als eine der einflussreichsten jährlichen Veranstaltungen im globalen Infrastruktursektor brachte das diesjährige Forum unter dem Motto „Going Green, Digital and Smart, Financing Win-Win Cooperation" (Grüner, digitaler und smarter, Finanzierung von Win-Win-Kooperationen) mehr als 3.000 führende Persönlichkeiten der Branche aus mehr als 700 Einrichtungen in über 60 Ländern und Regionen zusammen, darunter 40 Gäste auf Ministerebene.Guo Tingting, Chinas stellvertretende Handelsministerin, Amarsaikhan Sainbuyan, der stellvertretende Ministerpräsident der Mongolei, Ding Yanzhang, der Vorsitzende der Power Construction Corporation of China, Mike Elton Mposha, Sambias Minister für Wasserentwicklung und Abwasserversorgung, Dai Hegen, der Vorstandsvorsitzende der China National Chemical Engineering Group, und Lou Qiliang, der Präsident der CRRC Corporation, waren die Hauptredner auf dem Forum.Das Forum präsentierte eine Sonderausstellung, die eine beispiellose Anzahl von Ausstellern anlockte und damit die bisherigen Ausgaben übertraf. Unter den prominenten Teilnehmern waren China Communications Construction, China Construction Engineering, China Railway Construction, China Electric Power Construction, China Energy Engineering, die CRRC Corporation, die China Poly Group, Metallurgical Corporation of China, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction, Norinco International, Genertec International, Beijing Urban Construction, Beijing Construciton Engineering, Shanghai Tunnel Engineering, Shaanxi Construction Engineering, die Hunan Construction Investment Group und andere weltweit renommierte Bauunternehmen sowie Huawei, Caterpillar, XCMG, Volvo, LiuGong und viele andere branchenführende Hersteller, Zulieferer und Einrichtungen.Während der Ausstellung waren beeindruckende 90 % der Stände mit Exponaten bestückt, die speziell entwickelt wurden, um drei wichtige Aspekte hervorzuheben:- Regionale Konnektivität, wobei die bemerkenswerten Errungenschaften während der zehnjährigen Entwicklung der Projekte der Neuen Seidenstraße aufgezeigt wurden;- Führende, umweltorientierte Lösungen mit geringem CO2-Ausstoß: Dieses Segment konzentrierte sich auf die Förderung einer breiten Palette von umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklungstechnologien für Infrastrukturprojekte mit Exponaten, die Innovationen in den Bereichen saubere Energie, intelligente Städte und umweltfreundliche Konstruktionsverfahren, einschließlich nachhaltige Gebäude, hervorhoben;- Digitale Intelligenz und technologisches Empowerment: In diesem Teil wurden die Fähigkeiten von intelligenten Mobilitätslösungen, modernster technischer Ausrüstungen und fortschrittlicher Baumaterialien hervorgehoben, um die Leistungsfähigkeit und das Niveau der digitalen Innovation zu demonstrieren. Dadurch wurde die Stärke und der technologische Fortschritt chinesischer Auftragnehmer einem globalen Publikum wirkungsvoll präsentiert.Weitere Informationen finden Sie auf: http://en.iiicf.org/.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2091518/IIICF.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-14-internationale-forum-fur-infrastrukturinvestitionen-und-bauwesen-wurde-in-macao-eroffnet-301841276.htmlPressekontakt:Chao Dong,dongchao@chinca.orgOriginal-Content von: China International Contractors Association, übermittelt durch news aktuell