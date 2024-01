1414 Degrees Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten beiden Wochen wurde 1414 Degrees von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 30, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 1414 Degrees sich auf 0,05 AUD beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,061 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass über 1414 Degrees unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.