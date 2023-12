1414 Degrees Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Diskussionen über 1414 Degrees in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel in den letzten beiden Wochen deutlich positiv entwickelt haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Um den aktuellen Status des Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,43 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,16 eine "Neutral"-Bewertung. Daher erhält 1414 Degrees insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der 1414 Degrees auf 0,05 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,06 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso zeigt der GD50 eine positive Entwicklung mit einem Stand von 0,05 AUD und einem Abstand von +20 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für 1414 Degrees in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält 1414 Degrees daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.