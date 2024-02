1414 Degrees Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von 1414 Degrees diskutiert, jedoch gab es weder übermäßig positive noch negative Reaktionen. Auch die Meinungsmärkte haben sich in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ mit 1414 Degrees befasst, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit überkauft oder überverkauft ist. Bei 1414 Degrees liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 40,58, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei einer technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 1414 Degrees-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt, wobei der letzte Schlusskurs von 0,073 AUD um 46 Prozent abweicht, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt einen positiven Wert von +21,67 Prozent, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über 1414 Degrees. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen gerade viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die 1414 Degrees Aktie.