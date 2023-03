Die 133. Kanton-Messe wird um brandneue Ausstellungsbereiche erweitert und die Ausstellungsstruktur verbessert

Guangzhou, China, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Vorbereitungen für die virtuell und physisch stattfindende 133. China Import and Export Fair („Kanton-Messe") schreiten weiter voran. Drei neue Ausstellungsbereiche und drei neue Zonen kommen ab dieser Ausgabe hinzu, um die Bezugsanfragen nach aktuellen Trends noch besser zu erfüllen.Die Kanton-Messe nimmt in ihrer 133. Ausgabe drei neue Ausstellungsbereiche auf:- Industrielle Automatisierung und intelligente Fertigung in Phase 1,- Neue Energien und intelligent vernetzte Fahrzeuge in Phase 1,- Umstands-, Baby- und Kinderprodukte in Phase 2.und drei weitere neue Zonen innerhalb bestehender Kategorien für globale Käufer:- Smart Life unter Elektronik und Elektrohaushaltsgeräte in Phase 1,- Silver Economy unter Arzneimittel und medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte in Phase 3- und den Bereich Detektionsreagenzien und Schutzausrüstung in Phase 3.Als Reaktion auf die Marktnachfrage hat die diesjährige Kanton-Messe die Ausstellungsbereiche Elektronik und Elektrohaushaltsgeräte, Maschinen, Fahrzeuge und Ersatzteile, Beleuchtungsausrüstung und Konsumgüter erweitert. Von den 16 Kategorien erreichen zwei Drittel die Größenordnung von mittelgroßen und großen Fachausstellungen, insbesondere die Bereiche Konsumgüter, Textilien und Bekleidung, Wohnaccessoires sowie Elektronik und Elektrohaushaltsgeräte haben eine Größe von 150.000 Quadratmetern oder mehr. Größere Ausstellungsbereiche können die Nachfrage der Einkäufer nach beliebten Themen besser erfüllen.Die diesjährige Kanton-Messe wird eine große Anzahl von Ausstellern in ihre physischen und virtuellen Ausstellungen locken, mit jeweils einer rekordverdächtigen Zahl von über 30.000 Ausstellern. Unter Berücksichtigung ihrer Stärken und Eigenschaften haben die lokalen Handelsabteilungen und die Kanton-Messe sorgfältig hochwertige Unternehmen aus verschiedenen Branchen ausgewählt, darunter mehr als 2.000 Markenunternehmen und fast 4.000 führende Unternehmen, darunter „kleine Giganten" –Unternehmen, die sich auf ihre Nischenbereiche spezialisiert haben, Unternehmen, die den Titel „Manufacturing Single Champion" gewonnen haben oder als nationale Hightech-Unternehmen eingestuft wurden, die mit dem fortgeschrittenen AEO-Zertifikat des Zolls ausgezeichnet wurden, sowie eine große Anzahl aktiver und wachsender Unternehmen mit starken Marktentwicklungsfähigkeiten, die den globalen Einkäufern eine breit gefächerte Auswahl an Lieferanten bieten.Auf der 133. Kanton-Messe wird auch zum ersten Mal der Bereich D des Messegeländes geöffnet, wodurch die Gesamtausstellungsfläche von 1,18 Mio. auf 1,5 Mio. Quadratmeter erweitert wird und sich die Zahl der Stände auf fast 70.000 erhöht.Für weitere Informationen über die kommende 133. Kanton-Messe registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 (https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16)oder wenden Sie sich an Frau Cai, caiyiyi@cantonfair.org.cnFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2032440/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-133-kanton-messe-wird-um-brandneue-ausstellungsbereiche-erweitert-und-die-ausstellungsstruktur-verbessert-301771968.htmlOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell