Die 132. Canton Fair bietet ein effizientes und komfortables Trading-Erlebnis für internationale Unternehmen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 15. Oktober wird die 132. Canton Fair mit dem Thema „Verbindung der nationalen und internationalen Kreisläufe" eröffnet. Es wird erwartet, dass mehr als 35.000 Unternehmen an der virtuellen Veranstaltung teilnehmen werden – mit 16 verschiedenen Produktkategorien und 50 Ausstellungsbereichen. Mit der aktualisierten Website, die eine effizientere Produktsuche beinhaltet, sowie mit verschiedenen Matchmaking-Events zwischen Lieferanten und Käufern wird die 132. Canton Fair ein komfortables Trading-Erlebnis und bessere Dienstleistungen für Unternehmen auf der ganzen Welt bieten.Käufer können nun durch die Optimierung der Suchfunktion, insbesondere durch einen aktualisierten Suchalgorithmus, gewünschte Produkte gezielter finden. Dank der größeren Anzahl von Filteroptionen, z. B. Handelsarten und Ausfuhrziele, können Besucher außerdem die Online-Plattform der Messe gezielter nutzen. In der Sofortkommunikation wurden neue Funktionen entwickelt; Besucher können jetzt Dateien und Visitenkarten mit Instant Messaging senden, um eine bequemere Vernetzung zu ermöglichen. Die Messe hat ihren Umfang erweitert, damit die Funktionalität, der Dienst und die Aktivitäten der Website dazu beitragen, ein besseres Erlebnis für die Nutzer zu schaffen.Darüber hinaus werden auf der 132. Canton Fair gut konzipierte und maßgeschneiderte Veranstaltungen stattfinden, um ein effizienteres Kauf-und Verkaufserlebnis zu ermöglichen. Mehr als 40 „Trade Bridge"-Veranstaltungen zur globalen Handelsförderung zielen darauf ab, große multinationale Beschaffungsunternehmen mit chinesischen Zulieferern aus verschiedenen Branchen zusammenzubringen, die die wichtigsten Märkte im Rahmen der Canton Fair, z. B. Belt-and-Road-Länder, RCEP-Mitglieder und Quellenländer der Top-Käufer, umfassen.„Die Canton Fair erfasst herausragende Unternehmen an verschiedenen Standorten in China und erleichtert das Matchmaking im Handel mit globalen Käufern – eine erstklassige Plattform für die gegenseitige Zusammenarbeit von Unternehmen auf der ganzen Welt", so Michael Schumann, Präsident der deutschen Bundesvereinigung für wirtschaftliche Entwicklung und Außenhandel (BWA) auf dem ersten „Trade Bridge"-Matchmaking-Event für neue Energieprodukte in Deutschland.Unterdessen werden im Rahmen der Veranstaltung „Discover Canton Fair with Bee and Honey" mit 8 bis 10 Produktkategorien, die in den sozialen Medien der Messe live gestreamt wird, virtuelle vielseitige Produktpräsentationen, Werksbesuche, Erklärungen zu Fertigungstechniken usw. für Käufer stattfinden. Diese unterstützenden Aktivitäten werden die Fortschritte aufzeigen, die China bei der Modernisierung und Transformation des Außenhandels erzielt hat, und die Produktivität des Matchmaking im Handel sowohl für Lieferanten als auch für Käufer verbessern.In wenigen Tagen beginnt die 132. Canton Fair – nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich bei einer der besten Handelsmessen des Jahres anzumelden!https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-emailFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1917357/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-132-canton-fair-bietet-ein-effizientes-und-komfortables-trading-erlebnis-fur-internationale-unternehmen-301646230.htmlPressekontakt:YiyiCai; +86-020-89138622; caiyiyi@cantonfair.org.cnOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell